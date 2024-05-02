Орещук: «Тюкавин выиграл конкуренцию и шансов Смолову не оставил»

«Феде тяжело будет остаться в этом «Динамо», именно в этой команде. Если еще хочет поиграть, тогда придется менять клуб. Тюкавин выиграл конкуренцию и шансов Фёдору не оставил», - передает слова Орещука «Спорт-Экспресс».