Орещук: «Тюкавин выиграл конкуренцию и шансов Смолову не оставил»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о будущем нападающего Фёдора Смолова в клубе.
«Феде тяжело будет остаться в этом «Динамо», именно в этой команде. Если еще хочет поиграть, тогда придется менять клуб. Тюкавин выиграл конкуренцию и шансов Фёдору не оставил», - передает слова Орещука «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 34-летний нападающий провел 23 встречи, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Срок действующего контракта Фёдора с «Динамо» истекает в конце июня 2024 года.
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