Амарал: «Ивич есть в шорт-листе «Спартака»

Экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич может стать новым главным тренером московского «Спартака», подтвердил спортивный директор столичного клуба Томаш Амарал.

«Есть ли Ивич в нашем шорт-листе? Да», - приводит его слова «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартаком» руководит Владимир Слишкович, который стал исполняющим обязанности наставника 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля. С ним команда пока не проиграла ни одного матча. Ранее Амарал пообещал, что боснийский специалист сохранит место в тренерском штабе команды при любом раскладе.

Ивич был уволен из «Краснодара» 14 марта после того, как «быки» неудачно провели первые матчи после возобновления сезона.