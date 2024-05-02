«Спартак» успокоился: «Красно-белые» показали себя с другой стороны в матче с «Динамо»

В среду «Спартак» уверенно провёл матч с «Динамо», пройдя в следующий этап Кубка России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими впечатлениями от прошедшего матча.

Нетипичное для «Спартака» спокойствие

«Спартак» в последних двух матчах проявил качество, которое давно было не свойственно команде. «Красно-белые» в поединках с «Локомотивом» и «Динамо» действовали на удивление спокойно, с каким-то запасом уверенности. Вообще-то так обычно выглядят команды, которые уже давно построены. Тем удивительнее видеть это в исполнении «Спартака», причём в поединках против соперников такого уровня.

«Динамо» вроде пыталось атаковать, что-то придумать. Порой «бело-голубые» окружали штрафную «Спартака», но «красно-белые» без каких-то нервов отбивались. Некоторые статистические порталы считают, что по количеству опасных атак у подопечных Лички было преимущество 40 против 17. По сути же у хозяев был один момент, когда Селихову пришлось прямо-таки спасать – ещё в первом тайме, когда Смолов вывалился один на один. В остальном же оборона «Спартака» играла спокойно и без сбоев, даже после потери Бабича.

Если при Абаскале образца прошлого сезона «Спартак» зачастую вырывал победы на характере, додавливал в концовке, то сейчас, при Слишковиче, никакого сверхусилия команде не требуется. В матчах с «Локомотивом» и «Динамо» «красно-белые» забили пять голов, действуя с чётким пониманием, как хотят действовать в атаке.

Отдельным доказательством спокойствия можно назвать поведение Соболева. Форвард, который регулярно зарабатывает жёлтые карточки, на этот раз за 90 минут ни разу не вышел из себя, а ведь любое предупреждение лишило бы его возможности сыграть в полуфинале.

Денисов и Маслов проснулись вслед за Мединой

Невооружённым глазом заметно, что после смены тренера в «Спартаке» целый ряд игроков преобразился. По предыдущим матчам многие отмечали, как иначе заиграл Хесус Медина: ирония в том, что при Абаскале, который так хотел парагвайца, он себя совсем не показывал.

В последних двух матчах вдруг вернулся Павел Маслов, который плотно сидел на скамейке, а теперь вынужденно стал играть и вполне прилично. Алексис Дуарте перестал обрезаться и чуть ли не берёт на себя лидерство в обороне в отсутствие Бабича. В среду прекрасный матч провёл Даниил Денисов, который при Абаскале порой грубо ошибался.

А как классно в матче с «Динамо» выглядел Кристофер Мартинс! Игрок из Люксембурга и мячи отбирал, и атаки разгонял, и обостряющие передачи делал, и корпус ставил в необходимых ситуациях. Прямо образцово-показательный поединок!

Главное – «не спугнуть»

Кажется, сейчас болельщики «Спартака» думают об одном – «главное – не спугнуть». Вдруг и абсолютно неожиданно команда преобразилась за пару недель. Как это получилось – совершенно непонятно. Пока это похоже на карточный домик, выглядящий очень хрупко, но при этом уверенно стоящий. С другой стороны, именно эта уверенность даёт надежду, что дом строится совсем из иного материала.

В чемпионате уже кардинальным образом ничего не изменить. Зато трофей в виде Кубка выглядит вполне реальным. В следующем матче соперником «Спартака» станет победитель пары «Ростов» – «Балтика», и в любом случае фаворитом будут «красно-белые». А дальше финал – один матч, в котором в принципе возможно всякое.

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Роман Андреев