РФС ужесточит понятие доморощенного игрока

В РФС хотят привязать понятие доморощенного игрока к региону. Об этом заявил генеральный директор организации Максим Митрофанов, объяснив причину такого решения.

«Это ограничение количества доморощенных футболистов в тех регионах, где клуб зарегистрирован. Чтобы команда обращала внимание и инвестировала в систему подготовки, которая работает в ее регионе, а не просто занималась скупкой молодых футболистов на трансферном рынке», - цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Он напомнил, что такая категория станет уже третьей в данной сфере. В настоящее время все молодые игроки делятся на подготовленных клубами и РФС. Теперь же соответствующими полномочиями будут обладать и региональные футбольные федерации.