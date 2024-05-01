«Будем общаться»: В «Динамо» высказались о будущем Смолова

Павел Пивоваров, гендиректор московского «Динамо» высказался о будущем Фёдора Смолова. 34-летний форвард связан с «бело-голубыми» контрактом до конца текущего сезона, будущее нападающего остаётся неясным.

«Условие автоматического продления пока не реализовалось. Если не реализуется, будем общаться», - говорит Пивоваров для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вечером среды динамовцы вылетели из Кубка России. Случилось это после поражения от «Спартака» дома в Пути регионов турнира (0:2).

В активе Фёдора в этом сезоне шесть голов и пять ассистов во всех турнирах. В «Динамо» он с зимы 2022 года.