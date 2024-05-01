Амарал высказался о возможном уходе Мозеса из «Спартака»

Томаш Амарал, спортивный директор московского «Спартака» высказался по поводу возможного ухода из стана «красно-белых» Виктора Мозеса.

«Мозес покинет команду? Мы будем это обсуждать. Сейчас сконцентрированы на «Пари НН», рассчитываем на всех игроков», - делится Амарал с телеканалом «Матч ТВ».

Воспитанник академии «Кристал Пэлас» и бывший игрок «Челси» Мозес перебрался в «Спартак» в 2020 году, на постоянной основе – в 2021. Сейчас нигерийцу 33 года.

Ранее Амарал высказался по поводу будущего главного тренера «Спартака».