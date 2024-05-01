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Карпин, Черчесов или Янсен не возглавят «Спартак»

01 Мая 2024 • 21:46 Комментировать (1)

Томаш Амарал, спортивный директор московского «Спартака» подтвердил, что в ближайшем будущем Валерий Карпин, Станислав Черчесов и Паскаль Янсен не возглавят «красно-белых». Именно эти кандидатуры в последние месяцы обсуждались как преемники уволенного Гильермо Абаскаля.

«Да, он [Янсен] не в списке, Черчесов тоже не списке, это моё решение. Есть ли в списке Карпин? Нет», - говорит Амарал телеканалу «Матч ТВ».

Черчесов без работы главным тренером с середины июля 2023 года, Карпин на данный момент возглавляет «Ростов». Янсен в недалёком прошлом работал с «АЗ Алкмааром» в Нидерландах.

Ранее Амарал заявил о том, что Владимир Слишкович точно останется в «Спартаке» в будущем, но в каком статусе – пока неизвестно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Станислав Черчесов Паскаль Янсен Томаш Амарал ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
01 Мая 2024 в 21:51
ай карпуха-пралетуха.. а-ха-ха-ха! )))
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