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Амарал: «Слишкович в любом случае останется в «Спартаке» на следующий сезон»

01 Мая 2024 • 21:34 Комментировать

Томаш Амарал, спортивный директор московского «Спартака» в разговоре с журналистами заявил, что Владимир Слишкович обязательно останется в клубе на будущий сезон. Правда, статус боснийского тренера пока не ясен.

«Есть договорённость: он будет работать до конца сезона. Один момент, что продолжит работу в «Спартаке» он в любой роли: или главного, или ассистента», - говорит Амарал телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Амарал заявил, что Слишкович входит в шорт-лист из будущих потенциальных главных тренеров московского «Спартака».

Вечером среды «Спартак» провёл очередной хороший матч при Слишковиче, уверенно обыграв «Динамо» (2:0) в Пути регионов Кубка России.

Как Слишкович становится миной замедленного действия в «Спартаке»

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Евро-Футбол.Ру,
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