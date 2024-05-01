Амарал: «Слишкович входит в шорт-лист на пост главного тренера «Спартака»

Томаш Амарал, спортивный директор московского «Спартака» после победы над «Динамо» (2:0) в Кубке России рассказал, что ныне исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович есть в шорт-листе на пост будущего главного тренера клуба.

«Имена назвать не могу, процесс похож на скаутинг, шорт‑лист есть. Владимир там есть. Тренеров по паспорту не выбираю, выбираю по качеству», - сказал Амарал телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Слишкович «подхватил» «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля в середине минувшего апреля. До сих пор «красно-белые» при нём ещё ни разу не проигрывали.