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Как Слишкович становится миной замедленного действия в «Спартаке»

01 Мая 2024 • 21:30 Комментировать

После замены Гильермо Абаскаля Владимиром Слишковичем «Спартак» преобразился. «Красно-белые» стали играть осмысленно, чего, кажется, в руководстве не слишком ожидали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» видит в этом потенциал для проблемы в будущем.

Слишкович превосходит ожидания, ломая планы «башен Тушина» 

Пожалуй, ещё с прошлого лета в «Спартаке» шла внутренняя борьба по вопросу главного тренера. Гильермо Абаскаль пытался удержаться и расширить своё влияние, а руководители хотели его заменить. Причём Томаш Амарал явно отдаёт предпочтение иностранцам, кто-то же пытается пролоббировать кандидатуру Станислава Черчесова, иные смотрят в сторону Валерия Карпина.

Абаскаль завалил весну, став жертвой «игры престолов». Когда место главного тренера стало вакантным, борьба «башен Тушина» за возможность назначить «своего» обострилась. Сейчас она продолжается, а пока суть да дело временщиком поставили Владимира Слишковича. Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал, что босниец что-то кардинально изменит. Ему отводилась простая роль – завершить сезон без уж совсем позорного провала.

Однако Слишкович превосходит ожидания. «Спартак» ожил по игре, наставник готов предлагать вариативность в тактике, футболисты психологически будто успокоились, уже дебютировал молодой Рощин. В итоге, глядя на боснийца, кто-то уже начинает осторожно вспоминать Массимо Карреру. Получается довольно странная картина. Пока разные группы влияния пытаются выбрать и назначить тренера, Слишкович намекает, что готов и сам. Если «Спартак» продолжит хорошо выглядеть, то замена боснийца на кого-то может вызвать вопросы. 

Что делать со Слишковичем?

Слишкович хорошо работает, кажется, у него есть взаимопонимание с игроками. Он уже давно в команде и накопил определённую базу данных о футболистах, что, видимо, и помогает в настоящий момент. Назначение Слишковича главным тренером – это безусловный риск. У боснийца нет подобного опыта, а пара матчей едва ли могут стать гарантией для продвижения. В конце концов история с тем же Каррерой была стечением обстоятельств, когда в «Спартак» пытались заманить Курбана Бердыева, после отказа которого в клубе в некотором смысле решили бросить дело на самотёк, учитывая, что сезон уже стартовал в тот момент.

Если Слишковича не назначать главным, то что дальше? Предположим, придёт новый наставник, и руководство потребует оставить боснийца в штабе. Но насколько тренеру будет комфортно иметь в штабе такого помощника? Он же будет понимать, что Слишкович – это готовый кандидат, чтобы «подсидеть» шефа на случай неудачи.

Однако и выгнать боснийца полностью было бы странным решением, смотря на текущее преображение команды. В руководстве «Спартака» понимают, что если новый главный тренер не справится, то первая же претензия будет заключаться в том, зачем расстались со Слишковичем.

Дилемма для руководства

В общем руководство «Спартака» оказалось в странной ситуации. Чтобы убрать Слишковича безболезненно, надо ждать провала команды в оставшихся матчах сезона. В таком случае даже уход боснийца не только с должности, но и из клуба не будет вызывать вопросов.

В противном случае единственным хорошим вариантом будет назначить боснийца в штаб к новому тренеру, при условии, что оба будут открыты друг другу и предпочтут работать вместе, а не видеть друг в друге конкурентов. Насколько это возможно – извне понять невозможно. Более того, не может быть уверенности, что ситуация с договорившимися изначально конкурентами со временем не поменяется.

Короче говоря, хорошая работа Слишковича неожиданно может стать проблемой для «Спартака».

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