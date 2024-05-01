Орлов: «Слишкович сумел правильно расставить на поле игроков «Спартака»

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов, футбольный комментатор высказался о Владимире Слишковиче, который с большой вероятностью покинет пост временного главного тренера «Спартака» после сезона. При Слишковиче «красно-белые» демонстрируют серию без поражений, вечером среды «Спартак» обыграл всухую московское «Динамо» в Кубке России – 2:0.

«Если «Спартак» выиграет Кубок, какой смысл его убирать? Он же знает всех игроков. Он правильно расставил всех на футбольном поле, а это самое главное для тренера, поставил Чернова в центр обороны, стал играть в три центральных защитника. Он правильно все делает, чувствует игроков», - делится Орлов для телеканала «Матч ТВ».

Больше подробностей об очередном удачном матче «Спартака» - в нашем обзоре.