Болельщики ЦСКА и «Зенита» договорились о нейтралитете в финале Пути РПЛ Кубка России

Объединения московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» договорились о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России между командами.

Так, фанатскими движениями ЦСКА и «Зенита» принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на завтрашнем матче, как это было на игре за Суперкубок России в июле прошлого года.

Первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Начало встречи запланировано на 19:15 мск. Согласно регламенту Кубка России, проигравший по сумме двух встреч в финале Пути РПЛ покинет розыгрыш турнира. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка России.