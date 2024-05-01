Ловчев назвал два главных достоинства Слишковича

Московский «Спартак» при временном главном тренере Владимире Слишковиче показывает превосходные результаты. Вечером среды «красно-белые» выбили из Кубка России московское «Динамо» и прошли дальше – в финал Пути регионов.

Евгений Ловчев поделился своими мыслями о Слишковиче и назвал два его главных достоинства.

«Все игроки знают: чтобы оценить тренера, с ним нужно поработать. Но важнейшим является для меня, во‑первых, то, что он к России относится хорошо. Во‑вторых, что он по‑русски разговаривает», - делится Ловчев с телеканалом «Матч Премьер».

Больше подробностей об очередном матче Слишковича у руля «Спартака» без поражения – в нашем ревью.