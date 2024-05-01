Широков считает, что «Зенит» должен оформить «золотой дубль»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков дал комментарий по поводу задач питерской команды на финишном отрезке сезона.

«Не вижу проблем для «Зенита» в чемпионате. Да, последние два матча проиграли. Ну и что? Они на первом месте сейчас идут, поэтому никаких проблем у них нет. На мой взгляд, питерцы должны забрать в этом сезоне Кубок и чемпионат», - цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после поражений от «Рубина» (0:2) и «Динамо» (0:1) на вершине турнирной таблицы по очкам «Зенит» догнал «Краснодар». При этом «сине-бело-голубые» все равно занимают первое место, поскольку они опережают «быков» по дополнительным показателям – по личным встречам (четыре очка против одного).

Ближайший матч «Зенит» проведёт в четверг, 2 мая, - против ЦСКА в Кубке России.