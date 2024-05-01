Герелло — о Семаке: «Наш парень, не зазнается»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Василий Герелло отреагировал на информацию о том, что наставник «Зенита» Сергей Семак продлил контракт с клубом до 2030 года.

«Это очень хорошо. Потому что Семак — профессионал с большой буквы. Мы его уважаем. Он настоящий тренер. Вы посмотрите на его рейтинги и сами увидите, что он один из самых талантливых людей. И не зазнается, самое главное. Нормальный, наш парень», — сказал Герелло Metaratings.

Стоит отметить, что при Семаке петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.

К слову, «Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице первенства страны, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.