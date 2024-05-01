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Широков — о контракте Семака с «Зенитом»: «Это правильно. А зачем убирать?»

01 Мая 2024 • 18:32 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о том, что наставник «Зенита» Сергей Семак продлил контракт с клубом до 2030 года.

«Это правильно. А зачем убирать? Он уже пять лет приводит команду к чемпионству и сейчас идет на первом месте. В противном случае можно и Гвардиолу убрать и Фергюсона не надо было 20 лет держать», — сказал Широков «СЭ».

Стоит отметить, что при Семаке петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.

К слову, «Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице первенства страны, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

 

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