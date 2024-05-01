Соболев прервал голевую засуху из пяти матчей подряд

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев вечером среды забил гол в ворота московского «Динамо». Команды встречаются в рамках вторых полуфиналов Пути регионов Кубка России.

Таким образом, Александр прервал свою голевую засуху, которая преследовала форварда на протяжении последних пяти официальных матчей. Последний раз голом Соболев отмечался в игре против «Динамо» в рамках РПЛ в первой декаде прошедшего апреля, тогда он оформил дубль в ворота «бело-голубых».

Следить за текстовой трансляцией московского дерби можно на нашем портале. Впереди по-прежнему «Спартак» - 1:0.