Бояринцев оценил шансы Слишковича остаться главным тренером «Спартака»

Денис Бояринцев, футбольный тренер и бывший игрок московского «Спартака» оценил шансы Владимира Слишковича задержаться на посту главного тренера «красно-белых».

«У Слишковича выпадает хороший шанс, если он возьмет Кубок, может, и стоит дать возможность ему поработать дальше. Но сомневаюсь, что его оставят. Он выучил русский, знает команду, возможно, знает пути усиления», - говорит Бояринцев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, при боснийце «Спартак» ещё ни разу не проиграл. Вечером среды «красно-белые» проведут важнейший матч навылет в Пути регионов Кубка России, в котором сыграют против «Динамо», его текстовая трансляция будет доступна у нас на портале.