Джикия ответил, когда вернётся на поле

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился комментарием о своём состоянии.
Ранее стало известно, что из-за повреждения 30-летний футболист не сможет помочь «Спартаку» в предстоящем матче с «Динамо».
«Когда меня ждать на поле? Скоро. Сегодня был там, тренировался», — рассказал Джикия «Матч ТВ».
В этом сезоне игрок принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.
Сегодня, 1 мая, «Спартак» проведет выездной поединок с «Динамо» в рамках 1/2 финала Кубка России Пути регионов. Начало встречи запланировано на 18:00 (мск). Портал LiveResult организует текстовую онлайн-трансляцию игры.
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