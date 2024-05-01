Джикия ответил, когда вернётся на поле

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился комментарием о своём состоянии.

Ранее стало известно, что из-за повреждения 30-летний футболист не сможет помочь «Спартаку» в предстоящем матче с «Динамо».

«Когда меня ждать на поле? Скоро. Сегодня был там, тренировался», — рассказал Джикия «Матч ТВ».

В этом сезоне игрок принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Сегодня, 1 мая, «Спартак» проведет выездной поединок с «Динамо» в рамках 1/2 финала Кубка России Пути регионов. Начало встречи запланировано на 18:00 (мск). Портал LiveResult организует текстовую онлайн-трансляцию игры.





