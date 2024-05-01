Шикунов: «Динамо» не будет жертвовать Кубком России ради победы в чемпионате

Футбольный функционер Александр Шикунов ответил, может ли «Динамо» пожертвовать Кубком России ради чемпионства.

«Нет, команда не будет жертвовать Кубком России. Они только вернулись в гонку за чемпионство и рисковать остаться без трофеев не захотят», — приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

Напомним, после 26 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Сегодня, 1 мая, «Динамо» примет на своем поле «Спартак» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.



