В «Спартаке» высказались о ситуации с Промесом

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

Ранее появилась информация, что в ОАЭ было закрыто дело Промеса о скрытии с места ДТП.

«Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому данная информация (о закрытии дела) ничего не означает», — заявил Малышев «РБ Спорт».

Функционер отметил, что «Спартак» продолжает оказывать помощь Промесу и о расторжении контракта пока речи не идет.

Напомним, 32-летний футболист находится под стражей в ОАЭ. 2 мая состоится первое судебное заседание по вопросу возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам колонии.

Трудовой договор нападающего со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.