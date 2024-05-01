Слуцкий отметился новым рекордом в Китае

В среду «Шанхай Шеньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «Цанчжоу» - 4:0. Благодаря этому достижению шанхайский коллектив остаётся на первом месте в чемпионате Китая.

Слуцкий и его команда не проигрывают уже в девяти матчах в чемпионате Китая. Как сообщает Opta Sports, это рекордная беспроигрышная серия «Шанхая» со старта сезона.

Также в среду команда Слуцкого установила рекорд сезона среди всех команд по владению мячом (77%) и выдала третий результат по ударам за матч (30).

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце 2023 года. В начале нового китайского сезона клуб под руководством российского тренера уже выиграл трофей – Суперкубок Китая.