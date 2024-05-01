Колыванов: «Я фанат Тюкавина, он может создать гол из ничего»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался об игре нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Колыванов отметил, что 21-летний Тюкавин грамотно выбирает позицию на поле и всегда знает, где окажется мяч.

«Я фанат Тюкавина. Константин может за долю секунды принять решение и создать гол из ничего. Умеет одинаково хорошо обыграть, ударить, отдать передачу», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 33 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. Сегодня, 1 мая, «бело-голубые» встретятся со «Спартаком» в рамках 1/2 финала Кубка России (Пути регионов). Начало — в 18:00 по московскому времени.