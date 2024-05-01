Бояринцев: Пока сезон для «Спартака» не провален

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос, можно ли будет считать сезон провальным для «красно-белых» в случае вылета из Кубка России.

«Категорически не стал бы так говорить. Теоретически команда еще может побороться за бронзовые медали. Вот если и там не будет успеха, оценка станет неудовлетворительной», — заявил Бояринцев «Матч ТВ».

При этом эксперт считает, что «Спартак» может пройти в Кубке «Динамо» и тогда у клуба будет неплохой шанс на трофей.

После 26 туров подопечные Владимира Слишковича занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается национального Кубка, то там «красно-белые» добрались уже до полуфинала Пути регионов.