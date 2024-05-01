Виталий Шитов не стал исключать возможное назначение Слишковича наставником «Спартака»

Футболист «Тюмени» Виталий Шитов поделился мнением о том, может ли Владимир Слишкович возглавить «Спартак» на постоянной основе.

«Надо еще посмотреть, как минимум до конца сезона у него будут шансы, а дальше решать будет руководство», — приводит слова Шитова «Матч ТВ».

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» сразу после увольнения Гильермо Абаскаля. Вместе с боснийцем столичный клуб провел четыре матча, в которых обыграл «Локомотив» (3:2) и «Ростов» (5:1), а также разошелся миром с ЦСКА (0:0) и «Зенитом» (0:0).

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от призовой тройки на пять очков.