Колыванов: «Три очка от «Зенита» и «Краснодара» дают «Динамо» шанс в борьбе за первое место»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов оценил шансы «бело-голубых» выиграть сразу и чемпионат, и Кубок России.

Напомним, в РПЛ «Динамо» сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице, а в Кубке России москвичи смогли дойти до полуфинала Пути регионов, где сыграют со «Спартаком».

«Каждый клуб хочет победить и в Кубке, и в чемпионате. Три очка от «Зенита» и «Краснодара» дают «Динамо» шанс в борьбе за первое место. Так что интрига в Российской Премьер-лиге сохраняется», — приводит слова Колыванова «Советский спорт».

Сегодня, 1 мая, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в рамках 1/2 финала Кубка России. Этот матч пройдёт на домашней арене «бело-голубых» и начнётся он в 18:00 по московскому времени.