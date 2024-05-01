Виталий Шитов считает, что отставка Абаскаля положительно повлияла на «Спартак»

Вингер «Тюмени» Виталий Шитов прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

Напомним, Шитов выступает за «Тюмень» на правах аренды, контракт футболиста принадлежит «Спартаку».

«Наверное, какой‑то положительный импульс игроки получили, сейчас хорошо играют. Смотрю каждый матч, по игре нравится, рад за них», — приводит слова Шитова «Матч ТВ».

Вместо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Владимир Слишкович.

После 26 туров «красно-белые» располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев добыть 42 очка.