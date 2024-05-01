Виталий Шитов: «Спартак» поборется за тройку и Кубок России

Воспитанник «Спартака» Виталий Шитов поделился мнением о перспективах команды в оставшейся части сезона.

«Поборется ли «Спартак» за тройку? Если будут продолжать так играть, как в последних матчах, то поборются. Кубок? У всех есть шансы, так что там тоже поборются», — приводит слова Шитова «Матч ТВ».

По итогам 26 туров «Спартак» находится на четвертой строчке в чемпионате России, имея на своем счету 42 зачетных балла.

Сегодня, 1 мая, «Спартак» встретится на выезде с «Динамо» в матче за выход в финал Кубка России Пути регионов. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.