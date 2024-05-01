Джикия не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает Metaratings, 30-летний футболист пропустит матч 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) против «Динамо».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 1 мая, на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени. В другой полуфинальной паре между собой встретятся «Ростов» и «Балтика», чьё противостояние состоится завтра, 2 мая.