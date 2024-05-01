В «Пари НН» высказались о возможном назначении Илича

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о возможном назначении Саши Илича на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что контракт сербского специалиста с российским клубом будет рассчитан до 2025 года.

«Пока преждевременно говорить, насколько эта информация соответствует действительности. Ведём ли переговоры с Иличем? В шорт-листе клуба находится десять человек», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в апреле в отставку с поста главного тренера «Пари НН» был отправлен Сергей Юран. На сегодняшний день команда из Нижнего Новгорода занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 26 проведённых матчах.