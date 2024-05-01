Кондратов: «Пари НН» нельзя в панике выбирать нового тренера»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался на тему назначения нового главного тренера команды после отставки Сергея Юрана.

Ранее сообщалось, что следующим наставником нижегородской команды станет Саша Илич.

«Сейчас важно понимать, что у клуба есть стратегия и цели. На них нельзя наплевать и в панике выбирать главного тренера. Мы спокойно обсуждаем кандидатов и ведём переговоры», — цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».

За четыре тура до финиша РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. Свой следующий матч нижегородцы проведут 5 мая против «Спартака».