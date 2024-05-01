Ещенко: Пока рано говорить о полноценном назначении Слишковича в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном утверждении Владимира Слишковича на пост наставника «красно-белых».

По мнению эксперта, пока рано говорить о назначении Слишковича, ведь сначала нужно посмотреть на результаты.

— Нужно следить за результатами и игрой команды. Как будет виден результат, тогда и стоит принимать решение, — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, в настоящий момент Слишкович является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Под руководством боснийца столичный клуб пока не проиграл ни одного матча, одержав две победы и дважды сыграв вничью.

1 мая «Спартак» встретится на выезде с «Динамо» в полуфинале Кубка России, старт поединка — в 18:00 по мск.