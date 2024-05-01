Ташуев: «Карпин — ведущий российский специалист»

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился комментарием об игре «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

«Ростов» — команда доминирующая. Валерий Георгиевич Карпин — ведущий специалист у нас в России, неудивительно, что ростовчане хорошо играют в атаке», — приводит слова Ташуева Legalbet.

По итогам 26 туров «Ростов» находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 40 баллов.

Завтра, 2 мая, подопечные Карпина примут дома «Балтику» в полуфинальном матче Кубка России Пути регионов. Старт поединка запланирован на 19:15 по московскому времени.