Батак: «Меня не удивляет, что «Зенит» интересуется Ивановичем, это очень сильный игрок»

Бывший игрок «Динамо» Радослав Батак в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему «Войводины» Михайло Ивановичу.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов предложить за сербского футболиста до 5 миллионов евро.

«Я тренировал Ивановича в «Войводине», это очень сильный молодой игрок, который стремительно прогрессирует. Меня не удивляет, что им интересуется «Зенит». Я бы хотел, чтобы он играл в чемпионате России», — сказал Батак.

В нынешнем сезоне 19-летний Иванович провёл за «Войводину» 32 матча, в которых забил восемь голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 400 тысяч евро.