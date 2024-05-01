Орещук: «Продление контракта с Семаком — правильный шаг со стороны «Зенита»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком до 2030 года.

По мнению Орещука, в петербургском клубе поступили грамотно, поддержав Семака в непростой для команды момент.

«Команда успокоится. Игрок поймут, что дальше они двигаются с этим тренером, никаких перемен. Я знаю, что микроклимат в «Зените» очень хороший, к Семаку футболисты относятся хорошо», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Напомним, вместе с Семаком «Зенит» сумел пять раз стать чемпионом России. После 26 туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» также возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 50 набранных очков.