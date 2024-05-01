Черчесов отказался возглавить команду РПЛ

Станислав Черчесов находится без работы с прошлого лета после увольнения из венгерского «Ференцвароша». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на днях Черчесов отказался стать главным тренером «Пари НН».

«Пари НН» остался без главного тренера спустя считанные часы после поражения от «Ахмата» со счётом 1:5. Это поражение в Премьер-лиге стало для нижегородцев шестым подряд, поэтому Сергей Юран был уволен.

Прямо сейчас «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 5 мая, – против «Спартака» на своём поле.

Назван следующий тренер «Пари НН»