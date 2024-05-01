Назван следующий тренер «Пари НН»

После шести поражений в чемпионате России подряд «Пари НН» отправил в отставку Сергея Юрана. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», новым тренером нижегородской команды станет Саша Илич.

По данным источника, «Пари НН» согласовал с 46-летним Иличем контракт до лета 2025 года. Отмечается, что в трудовом договоре нет опции расторжения в случае вылета из Премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу.

С октября прошлого года Саша Илич работал в греческом клубе «Атромитос».

Ближайший матч «Пари НН» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Спартака». На текущий момент нижегородцы занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.