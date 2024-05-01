Тарханов поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»

Бывший наставник московского «Спартака» Александр Тарханов поделился ожиданиями от дерби с «Динамо» в полуфинале Кубка России. Напомним, команды сыграют между собой сегодня в 18:00 по московскому времени.

«Встретятся равные соперники, и кто лучше сыграет, кому больше повезёт, тот и выиграет. От чего будет зависеть итог? От того, кто лучше сыграет и удачи», – цитирует Тарханова Vprognoze.

Напомним, «Динамо» и «Спартак» встречались в финале турнира два года назад. Тогда победу отпраздновали «красно-белые». Сейчас «Динамо» находится выше «Спартака» в турнирной таблице РПЛ и борется за чемпионство.