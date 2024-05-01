Семак отреагировал на информацию о договорённости по новому контракту

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Елены Илюхиной, возглавляющей совет директоров клуба. Накануне она сообщила, что с Семаком была достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта до середины 2030 года.

«Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам – календарь плотный и насыщенный – мы вернёмся к этому вопросу в конце сезона. В том, что касается самой мысли поговорить на этот счёт, то, конечно, она приятна», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в четверг, 2 мая, - против ЦСКА на выезде в финале Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени, не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

В «Зените» раскрыли будущее Семака