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Семак отреагировал на информацию о договорённости по новому контракту

01 Мая 2024 • 14:56 Комментировать (1)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Елены Илюхиной, возглавляющей совет директоров клуба. Накануне она сообщила, что с Семаком была достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта до середины 2030 года.

«Вчера у нас был  разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам – календарь плотный и насыщенный – мы вернёмся к этому вопросу  в конце сезона. В том, что касается самой мысли поговорить на этот счёт, то, конечно, она приятна», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в четверг, 2 мая, - против ЦСКА на выезде в финале Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени, не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

В «Зените» раскрыли будущее Семака

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
01 Мая 2024 в 15:25
ай.. флегма:
- предварительна мы сагласныя.. но тут слухи ходють што мине на места ферги метят.. пасмотрим.. такто-с..
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