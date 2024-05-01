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Агент Худякова: «Турецкий вариант для Даниила — самый реальный из европейских»

01 Мая 2024 • 14:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
06.05 20:30

Вадим Шпинёв, агент вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о будущем своего клиента, который в нынешнем розыгрыше чемпионата России не провёл ни одной игры.

Отметим, что контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

«Я рассматриваю не только зарубежные варианты для игрока, но и предложения из России. Переход в Турцию? Думаю, что турецкий чемпионат это самый реальный из европейских», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

В общей сложности в составе «Локомотива» Худяков успел провести 34 игры, в которых пропустил 61 гол и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 1,5 миллиона евро.

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