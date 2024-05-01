Радимов: «Думаю, что на бронзе «Локомотива» можно ставить крест»

Футбольный эксперт Владислав Радимов оценил шансы «Локомотива» в борьбе за бронзовые медали чемпионата России.

Напомним, в 26-м туре РПЛ «железнодорожники» проиграли в дерби «Спартаку» (2:3).

— Думаю, что на бронзе можно ставить крест. «Локо» в матче со «Спартаком» — квинтэссенция всего «Локомотива» за весь сезон», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам 26 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко. Отставание команды Михаила Галактионова от идущего на третьей строчке «Динамо» составляет шесть баллов.

6 мая «Локомотив» примет дома «Ростов» в 27-м туре РПЛ. Начало игры запланировано на 20:30 по мск.