Орлов: «Может быть, Козлов будет талантливее Аршавина»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, сравнив его с легендой «Зенита» Андреем Аршавиным.

По мнению Орлова, игра 19-летнего Козлова очень помогает калининградской команд в весенней части сезона.

«Потрясающий парень, какая у него харизма! Вы обратите внимание, с каким желанием, с улыбкой он играет. Вот такой был Андрей Аршавин. Даже он более улыбчив, чем Аршавин. Может быть, он будет и талантливее», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Козлов провёл за «Балтику» девять матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.