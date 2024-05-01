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В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса официально

01 Мая 2024 • 14:30 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Стали известны детали по уголовному делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, в начале года 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ за скрытие с места ДТП.

Как стало известно «РИА Новости», дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. Об этом источнику рассказали в прокуратуре ОАЭ.

Стоит отметить, что футболист продолжает находиться под стражей в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды, где приговорен к семи с половиной годам колонии.

Ранее сообщалось, что первое судебное заседание по возможной экстрадиции Промеса на родину состоится 2 мая.

В текущем сезоне нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь ассистов.

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Спартак Москва Квинси Промес

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