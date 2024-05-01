Орлов: «Увольнение Юрана — скороспелое решение»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН».

Напомним. Юран был уволен после разгромного поражения нижегородской команды в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:5). Эта неудача стала для подопечных Юрана уже шестой кряду.

По мнению Орлова, в руководстве «Пари НН» поспешили с отставкой 54-летнего специалиста.

«Это какое-то скороспелое, на мой взгляд, решение. Да, шесть поражений, но поражение поражению рознь, они ведь 3:4 проигрывали, 2:3, то есть, не 0:4, условно. И из игроков он выжимал всё, что только возможно», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.