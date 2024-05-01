Аленичев раскритиковал Угальде

Экс-наставник столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился комментарием об игре форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

По мнению специалиста, покупка Угальде пока себя не оправдала, поэтому «Спартаку» необходимо усиление в атаке.

«Ноль мячей в чемпионате — это никуда не годится. На человека рассчитывали, купили. Можно говорить об адаптации, но это разговоры для слабых», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Тренер считает, что нападающий, купленный за 13 миллионов евро, должен забивать минимум пять голов в десяти матчах РПЛ.

21-летний Угальде присоединился к «Спартаку» минувшей зимой. В футболке «красно-белых» он провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.