Агент: «Не сказал бы, что Роналдо — лидер «Ростова»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался об игре бразильского футболиста.

Напомним, в последних пяти турах РПЛ Роналдо забил за «Ростов» четыре мяча.

«Не сказал бы, что Роналдо является лидером «Ростова». Он просто делает то, что умеет — забивает мячи», — цитирует агента .

В общей сложности в составе южан Роналдо успел провести 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Свой ближайший матч «Ростов» проведёт завтра, 2 мая, против «Балтики» в рамках 1/2 финала Кубка России (Пути регионов). Начало — в 19:15 по московскому времени.