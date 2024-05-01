Орлов: Игнашевичу ещё рано идти в ЦСКА

Футбольный журналист Геннадий Орлов прокомментировал возможное назначение Сергея Игнашевича на пост наставника ЦСКА.

«Ему рано еще. Опыт Федотова намного выше. Пускай Игнашевич добьется чего-то», — приводит слова Орлова портал «РБ Спорт».

Эксперт считает, что не стоит приглашать Игнашевича в ЦСКА только из-за того, что он выступал за этот клуб.

44-летний Игнашевич возглавляет «Балтику» с 2021 года. Под его руководством коллектив из Калининграда занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков после 26 сыгранных матчей.

Контракт Игнашевича с «Балтикой» рассчитан до конца июня этого года.

Орлов назвал глупостью возможное увольнение Федотова из ЦСКА