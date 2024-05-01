Орлов назвал глупостью возможное увольнение Федотова из ЦСКА

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о возможном увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Это глупость. А кто лучше-то? Он два раза выиграл серебро в чемпионате страны. Разве такими кадрами можно бросаться?» — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Федотову нужно просто дать новых качественных футболистов.

По итогам 26 туров ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 38 очков.

6 мая «армейцы» примут на своем поле «Рубин» в 27-м туре РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.