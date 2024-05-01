Орлов: «Если у Слишковича в «Спартаке» будет результат, то его возьмёт другая команда»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном назначении Владимира Слишковича в «Спартак» на постоянной основе.

Эксперт вспомнил, что один раз у «Спартака» уже сработала ставка на Массимо Карреру, который пришел помощником в штаб Дмитрия Аленичева и был малоизвестным тренером.

«Тут, конечно, должен решать клуб, мы же не знаем внутренних отношений. Но если у него будет результат, его возьмет другая команда», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович провел уже четыре матча и ни разу не проиграл.