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Орлов: «Если у Слишковича в «Спартаке» будет результат, то его возьмёт другая команда»

01 Мая 2024 • 13:38 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном назначении Владимира Слишковича в «Спартак» на постоянной основе.

Эксперт вспомнил, что один раз у «Спартака» уже сработала ставка на Массимо Карреру, который пришел помощником в штаб Дмитрия Аленичева и был малоизвестным тренером.

«Тут, конечно, должен решать клуб, мы же не знаем внутренних отношений. Но если у него будет результат, его возьмет другая команда», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович провел уже четыре матча и ни разу не проиграл.

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Спартак Москва Геннадий Орлов Владимир Слишкович ещё теги

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