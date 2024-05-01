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Петржела: «Дзюбе не нужен футбол, он свой выбор сделал»

01 Мая 2024 • 13:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
06.05 20:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Напомним, контракт 35-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. Петржела предположил, что текущий сезон может стать последним для опытного форварда в РПЛ.

«Если Артём постоянно участвует в шоу и не тренируется, не играет как прежде — значит, ему уже не нужен футбол, он сделал свой выбор. Наверное, этот сезон станет для него последним в РПЛ», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В этом сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Отметим, что нападающий является четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита».

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